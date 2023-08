‏

Da Trivento a Capo Nord in Norvegia con la moto, 6 mila km in ricordo dell’amico centauro Fabrizio Bozza da poco scomparso. Hanno fatto ben 6 mila km sulla sella delle loro motociclette, Daniele Ciafardini e Franco Vasile, sono partiti da Trivento il 5 agosto scorso per arrivare al grande traguardo, Capo Nord in Norvegia, il 14 agosto. Tanti km, un percorso impegnativo, in condizioni meteo avverse, ma con una forte motivazione: ricordare l’amico centauro Fabrizio Bozza, prematuramente scomparso nel mese di novembre 2022. “Amiamo la moto e ogni anno facciamo viaggi impegnativi come questo – riferisce dall’altra parte del capo del telefono, Daniele Ciafardini ancora in Norvegia – circa 6 mila km in condizioni meteo avverse, non è stato facile, ma io e Franco avevamo un obiettivo ben preciso, portare con noi il nostro amico Fabrizio Bozza scomparso prematuramente lo scorso novembre. Lo abbiamo portato con noi anche in questa occasione e lo abbiamo voluto salutare così, come sicuramente sarebbe piaciuto anche a lui”. I due motociclisti, nella foto che li ha immortalati a Capo Nord sotto il monumento simbolo più a nord dell’Europa, il Globo, hanno voluto portare con loro anche lo stemma del Comune di Trivento, “un modo per dire Trivento è qui – il commento del sindaco Pasquale Corallo – faccio i complimenti a Daniele e Franco per la loro impresa, per il ricordo del nostro amico Fabrizio e anche per il loro senso di appartenenza, nell’aver portato a Capo Nord un po’ tutti noi con lo stemma della nostra Comunità”.