Ferragosto a Termoli incendio del Castello : divieti di sosta, ordinanze e viabilità

Anche quest’anno a Ferragosto non mancheranno i fuochi pirotecnici di mezzanotte che illumineranno a festa il borgo vecchio ed il castello svevo.

Uno spettacolo di luci e colori al quale si potrà assistere dalla spiaggia del lungomare nord Cristoforo Colombo. Un appuntamento annuale che segna il Ferragosto accompagnando le migliaia di presenti in una notte magica scandita dal tradizionale incendio del castello.

Per meglio gestire la situazione sono state emanate due ordinanze temporanee per la giornata del 15 agosto.

La prima, la n.263 dell’11.08.23 che disciplina la sosta e la circolazione di tutte le zone interessate alla manifestazione. In particolare, il divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli che scatterà alle ore 16 del 15 agosto rimanendo in vigore fino al termine della manifestazione e che interesserà le seguenti strade della città:

– Via Cristoforo Colombo dall’intersezione con via Roma alla rotatoria di Via del Mare (Rotonda trabucco)

– Via Oliviero da intersezione con Via Sannitica all’intersezione con Via Cristoforo Colombo

– Via Magellano da intersezione con Via Mascilongo fino all’intersezione con Via Cristoforo Colombo

– Via Roma intersezione con Corso Fratelli Brigida all’intersezione con Via Regina Margherita di Savoia

Contestualmente sarà in vigore, dalle ore 16 e fino a fine manifestazione, il divieto di circolazione in Via Cristoforo Colombo intersezione Via Roma e fino alla rotatoria di Via del Mare (entrambi i sensi di marcia)

La seconda ordinanza, la n.262 dell’11.08.2023 regolamenta invece la sospensione di alcuni esercizi commerciali e pubblici che si trovano nelle zone interessate all’incendio del castello.

– Sospensione di somministrazione alimenti e bevande dalle ore 17 fino al termine dello spettacolo pirotecnico per le seguenti attività:

Spirito Divino, Oyster Fish, Albergo Santa Lucia

– Sospensione delle attività dalle ore 23 e fino a fine spettacolo pirotecnico per tutte le attività site nel borgo vecchio in Via Federico II di Svevia:

Borgo Mastro – Eattico, Osteria Dentro Le Mura e a tutte le altre attività e eventualmente autorizzate al posteggio su suolo pubblico in Via Federico II di Svevia e Piazza Piè di Castello.