Notte di terrore per un coppia di coniugi di Monteroduni, due anziani, entrambi sui 90 anni di età, sono stati vittime di una rapina nella loro casa. A svegliarli i rumori provocati da due malviventi che a ora tarda si sono intrufolati nell’abitazione. I rapinatori hanno messo la casa a soqquadro, evidentemente in cerca di oggetti di valore, sono saliti al primo piano, sono entrati senza timore nella camera da letto della coppia. Lì le minacce, la richiesta di soldi. La resistenza dei coniugi che hanno raccontato ai familiari di essere stati malmenati. Crudi i dettagli della loro testimonianza. L’anziano sarebbe stato colpito con un bastone, ferito alla gamba, colpi al braccio per la moglie, nei suoi occhi puntata la luce di un torcia per stordirla. E’ la cronaca di una lotta impari, due anziani contro due scaltri rapinatori. La coppia non ha potuto far altro che cedere alle minacce, consegnando il denaro. I malviventi si sono dati alla fuga con 5000 euro in contanti, risparmi che i coniugi custodivano in casa per ogni evenienza. Sull’accaduto partite le indagini dei Carabinieri. Intanto in paese a Monteroduni incredulità e sgomento, in tanti dopo aver appreso la notizia hanno mostrato la loro solidarietà ai due anziani.