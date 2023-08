Maxi operazione antidroga nel sud pontino: sono 17 le misure cautelari a cui i carabinieri del comando provinciale hanno dato esecuzione nei territori di Santi Cosma e Damiano, Catelforte e Minturno, oltre che di Napoli, Isernia, Vercelli e Melfi. L’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Cassino, su richiesta della locale Procura, ha riguardato – come si legge su LatinaToday – 17 persone per quattro delle quali è stata disposta la detenzione in carcere e per due gli arresti domiciliari a cui si aggiungono 3 divieti di dimora e 8 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria; le accuse rivolte agli indagati, in concorso tra di loro e a vario titolo, sono quelle di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzato allo spaccio nonché di porto di armi comuni da sparo illegalmente detenute.

Tra le persone destinatarie delle misure un uomo che si trovava agli arresti domiciliari proprio a Isernia.