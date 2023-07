Il gruppo di minoranza del Comune di Guglionesi, in provincia di Campobasso, chiede le dimissioni immediate dell’assessore alla Cultura Marco Basler per un post social nel quale l’assessore in carica, eletto e nominato dal sindaco il 26 maggio scorso, posta una sua foto in cui fa il saluto romano accompagnata dal commento: “Non è un gioco. Non è una partita. Semplicemente uno stile di vita”.

Comportamento “vergognoso – scrivono i consiglieri di opposizione – per l’abuso che fa della sua carica istituzionale, arrecando discredito all’intera comunità che solo qualche anno fa impedì a dei neofascisti di poter svolgere una manifestazione propagandistica sul nostro territorio comunale”, in riferimento alle proteste contro la presenza a Guglionesi di Fiore e Castellino nel 2020, saltata in seguito alle proteste della collettività.

La minoranza di Guglionesi parla di “spettacolo indecoroso” in relazione al post dell’assessore, rimosso dai social dallo stesso autore. “Non ci basta che il pst sia stato eliminato dopo le polemiche, chiediamo le sue volontarie dimissioni perché Guglionesi non ha bisogno di personaggi del genere che meritano l’oblio, al pari delle sue convenzioni politiche di un tempo ormai passato. Inaccettabile che in un ruolo istituzionale un assessore posti una foto e una frase del genere” continuano.Da qui una diffida politica: “Avvertiamo il sindaco Antonio Tomei di rimuoverlo e siamo intenzionati a intraprendere ulteriori azioni di contrasto qualora questo non dovesse verificarsi, compresa la non partecipazione ai lavori del consiglio comunale che lo vedono relatore dei provvedimenti relativi al suo incarico e non presenziando a manifestazioni pubbliche che lo vedono impegnato nel suo ruolo istituzionale di assessore alla Cultura”.