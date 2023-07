Secondo giorno di ritiro per il Campobasso, la prima fase durerà sino al 13 agosto, un lasso temporale di ben 21 giorni per iniziare nel migliore dei modi. Ieri pomeriggio la presentazione del nuovo staff tecnico rossoblu, a partire dal mister Andrea Mosconi. Alla presenza della stampa e anche di un gruppetto di tifosi campobassani, il mister ha illustrato il suo credo calcistico ed ha parlato della rosa a disposizione. Mosconi si è detto non intransigente al dogma preferito, il 3-5-2, dicendo di essere pronto anche a modificare l’assetto in base a quello che vedrà sul campo in questi giorni. Una squadra propositiva, improntata ad aggredire l’avversario, decisa nelle verticalizzazioni e nella conclusione delle azioni, rispetto ad un elaborato possesso palla. Concetti chiari che ora andranno applicati sul campo. In merito al calcio mercato, Mosconi ha dichiarato che per quanto riguarda i senior le operazioni sono concluse, discorso diverso per gli under. Il pacchetto di ragazzi è corposo, manca sicuramente un portiere considerato che in ritiro si sta allenando il solo Di Donato classe 2004. L’intenzione è quella di chiudere nel più breve tempo possibile per il classe 2005 Esposito, in forza al Benevento. Il ragazzo è molto richiesto, sono diverse le sirene di mercato ma De Filippis conta di chiudere l’operazione in modo positivo. Ha firmato anche il giovane Soulemana, esterno di centrocampo dal passaporto americano, insomma la colonia under prende quota ma non sono escluse ulteriori operazioni dopo aver visionato al dettaglio i ragazzi durante questa prima fase del ritiro.

Partita ufficialmente anche la stagione del Termoli. I giallorossi si sono radunati al Cannarsa, nello stadio casalingo, dove si svolgerà la preparazione precampionato. Alla presenza del presidente Flaviano Montaquila e di un nutrito nucleo di tifosi della curva Marco Guida, i giallorossi iniziano un nuovo cammino dopo le sofferenze della passata stagione. In tale ottica il direttore sportivo Guadagnuolo, ha allestito un organico che sulla carta può davvero ben figurare nel prossimo girone F. Tante conferme, a partire dal mister Alessio Martino sino a diversi giocatori al secondo anno di militanza in riva all’Adriatico. I nuovi arrivi sono di assoluta qualità, su tutti Vittorio Esposito e gli ex Vastogirardi Bentos ed Hernandez, due giocatori giovani che si sono messi in luce nella passata stagione. Il prossimo innesto, salvo sorprese, dovrebbe essere l’ex attaccante del Tolentino, Domenico Vitiello, un elemento di categoria utile per occupare il ruolo di prima punta.