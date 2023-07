Gli agenti del commissariato di Termoli le hanno trovate all’interno di una scatola di cartone, dove erano nascoste. Circa 40mila euro in banconote sequestrate dalla polizia a casa di alcuni appartenenti alla comunità rom nella città adriatica. E’ probabile che la somma sia il provento di altro reato. Questo il risultato di una delle perquisizioni che i poliziotti hanno eseguito su coordinamento della Procura di Larino nell’ambito dell’indagine avviata il 13 luglio scorso dopo la sparatoria avvenuta in via Madonna delle Grazie a Termoli. Due i feriti. L’inchiesta va avanti: le ipotesi restano diverse, ma la suddivisione delle piazze di spaccio come motivo scatenante della violenza è quella più accreditata.