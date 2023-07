La FIGC Molise è a lavoro per completare l’elenco degli organici che si presenteranno ai nastri di partenza del massimo torneo regionale. Ormai da giorni l’impegno del presidente Piero di Cristinzi è finalizzato a raccogliere tutte le adesioni delle squadre aventi diritto e cercare di capire quante società abbiano problemi ad affrontare la nuova stagione. Nel corso delle settimane abbiamo raccontato quelle che sono le situazioni che presentano criticità come quella del Pietramontecorvino. La squadra, in provincia di Lucera, da settimane ha manifestato ai vertici del Comitato molisano la volontà di ridurre il proprio impegno chiedendo di ripartire da un campionato di categoria inferiore, nello specifico quello di prima categoria. Poi ci sono le situazioni dubbie di Turris e Olympia Agnonese. Nel primo caso sembra che la situazione di emergenza sia rientrata e che la società si sia messa al lavoro per poter garantire la continuità del calcio nel comune di Santa Croce di Magliano. Ad Agnone la situazione è più in stand-by con il dimissionario presidente Mario Russo che, in una lettera rivolta al Sindaco e al consigliere allo sport, ha comunicato la decisione del Direttivo di abbandonare il timone della società. Attendiamo notizi positive in tal senso, senza dubbio due comuni, tra i più grandi della regione, non possono non disputare la serie A molisana. L’ufficialità delle squadre partecipanti si avrà intorno ai primi di agosto quando scadranno le domande di iscrizione, laddove dovessero essere colmati dei posti sarà attivato il meccanismo del ripescaggio valutando anche le società che hanno presentato apposita domanda.

Per quanto riguarda l’allestimento delle rose i rispettivi direttori sportivi sono già impegnati nella campagna di rafforzamento. Il colpo più importante di questi giorni è stato messo a segno dal Venafro che si è assicurato le prestazioni del forte difensore Fabiano Sabatino. Il boianese di nascita è fresco vincitore del campionato e della coppa Italia regionale con il Cb 1919, ma è un ritorno considerando che fino a dicembre Sabatino era stato in forza al Venafro stesso. Sicuramente la società bianco nera lancia un chiaro segnale considerando il fatto che Sabatino ha già vinto 7 campionati di eccellenza ed è sinonimo di un campionato di vertice.

Anche le neo promosse Ripalimosani e Polisportiva Fortore si stanno muovendo, in entrambi i casi si è partiti dalle riconferme degli alfieri fondamentali per il salto di categoria. In casa Ripalimosani continueranno la propria avventura Scudieri, Gugliemi, Mancini, Tedeschi, Gala, Ricciardi e Santoro tutti giocatori che già hanno esperienze nel massimo torneo regionale e che garantiscono un’ottima base da cui ripartire. Obiettivo della società è aggiungere qualche tassello che possa far fare il salto di qualità, un acquisto per reparto per iniziare. Anche in casa Fortore dopo l’arrivo dell’esperto portiere Curci e la riconferma di Colucci è arrivato nuovamente il sì dei difensori D’Errico e D’Aries, del centrocampista Cece e dell’attaccante Sorda.