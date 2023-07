L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Campobasso, Giuseppe Amorosa è intervenuto sul degrado di via Marche, denunciato dai residenti.”La situazione è stata oggetto di ripetute sollecitazioni ed interessamenti diretti da parte del Comune verso lo Iacp e del resto non poteva essere diversamente – ha precisato – In virtù di un accordo istituzionale già da noi raggiunto e fissato, entro una decina di giorni, come era già stato assicurato e definito nei giorni scorsi dallo stesso Iacp, l’Istituto porterà a compimento un intervento di ripristino di marciapiedi e asfalti. Un intervento atteso da diversi decenni che questa Amministrazione è riuscito ad ottenere a differenza di altre e che finalmente restituirà la giusta e doverosa dignità a questo quartiere della nostra città e ai suoi abitanti”, ha concluso. Di recente c’è stata anche l’approvazione della delibera di Consiglio con la quale si è concluso finalmente l’iter del Piano di Zona “San Giovanni” che attendeva di essere definito da oltre 40 anni e grazie al quale si procederà a formalizzare la convenzione tra Comune di Campobasso e lo Iacp, mediante stipula di un atto in forma pubblica, per la concessione al Comune delle aree ricadenti nel Settore”G” del Piano di Zona “S. Giovanni dei Gelsi”.