Trasferta molto redditizia quella affrontata il week end appena trascorso dai 12 atleti della Hidro Sport, impegnati a Livorno per il consueto appuntamento con la tre giorni della “Summer Meet”.

Due record regionali assoluti di vasca lunga realizzati entrambi da Sara Colalillo nei 50 e 100 dorso nuotati in 30”46 (medaglia d’argento) e 1’05”32 ( Oro), gare in cui ha ulteriormente migliorato i tempi limite per i Campionati Italiani estivi di Roma; la stessa atleta ha disputato anche le finali dei 50 farfalla (4° in 30”37) ed i 50 SL (5° in 28”52) ed ha ottenuto il bronzo sui 200 dorso in 2’26”07.

Due sono stati anche i nuovi tempi limite ottenuti dalle 2009 Alice Lomastro sui 100 SL in 1’00”35, gara in cui ha ottenuto l’argento al pari dei 200 SL nuotati in 2’14”25, poi è giunta quarta nei 50 SL in 28”12 (tutti primati personali) e da Miriam Di Ridolfo sui 50 SL in 27”94, primato personale e quarto posto in finale a cui ha aggiunto il bronzo sui 100 SL con 1’01”77 ed il settimo sui 200 SL con 2’18”86.

Ma tutti i ragazzi convocati hanno dato risposte eccellenti riguardo al loro stato di forma, con costanti accessi in finale, molteplici medaglie ed una percentuale altissima di nuovi primati personali: Giovanna Muccitto si è aggiudicata i 50, 100 e 200 farfalla in 29”19 (pb), 1’04”30, 2’26”82 (pb), è giunta seconda con il personale sui 50 SL in 27”78 ed ha vinto due bronzi nei 50 e 100 dorso con 31”16 e 1’06”70; successo di Alessandro Catelli sui 50 rana con il suo nuovo personale portato a 30”55, a cui ha aggiunto gli argenti sui 100 e 200 rana in 1’09”74 e 2’33”81 (pb), ottavo poi nella finale dei 50 farfalla con 27”81 (pb); Ester Spedalieri si è imposta sui 100 rana con 1’16”95, è giunta seconda nei 200 rana in 2’45”63 e nei 400 misti con il personale di 5’28”49; Maria Ludovica Tremonte è salita sul secondo gradino del podio nei 50 e 100 rana con 36”83 e 1’19”71, mentre sui 200 rana è giunta terza in 2’58”75; Francesco Marra ha portato a casa due argenti nei 200 e 800 SL in 2’10”76 e 9’27”26 (pb), due bronzi nei 400 e 1500 SL in 4’37”11 e 17’58”89 (pb); Emanuele Palmieri si è regalato tre bronzi con relativi primati personali sui 50, 100 e 200 farfalla con 27”50, 1’00”43 e 2’19”54; Chiara Oriente ha vinto l’argento sui 400 misti con il primato di 5’29”98, così come da primato sono state le sue prestazioni sui 100 e 200 dorso con 1’12”93 e 2’37”80 e sui 200 misti con 2’36”60; Ermanno tedeschi è salito tre volte sul secondo gradino del podio nei 100, 200 e 400 SL rispettivamente con 52”98, 1’55”33 e 4’09”10, poi quarto nella finale dei 50 SL in 24”63; Sara Sabella ha agguantato la terza piazza sui 50 rana con il nuovo primato di 35”86 ed ha giunta quarta nei 100 rana con 1’20”35.

Fonte: Ufficio stampa