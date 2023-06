Gli aventi diritto al voto alle elezioni Regionali del Molise in programma domenica e lunedì sono 326.692 ma tra questi ci sono almeno 90mila residenti all’estero. In regione l’incidenza dei residenti fuori dai confini nazionali è altissima: oltre il 30 per cento. I residenti effettivi sono meno di 290mila. Alle precedenti regionali del 2018 votarono quasi 173mila molisani (affluenza al 52,2 per cento). Le sezioni che saranno allestite domani nei 136 Comuni della regione per le operazioni di voto sono 393.