De Filippis a braccetto con Mosconi tesse trattative alcune già concluse e che verranno annunciate agli inizi di luglio. La società rossoblu si è detta disponibile ad indennizzare il Fano pur di accaparrarsi Cristian Bonacchi che ha un vincolo biennale con i marchigiani. Si tratta di un difensore centrale classe 2000 originario di Pistoia che sarà una nuova pedina del Campobasso. In corso le chiamate anche con Cristian Ioio, per Di Filippis un candidato a restare in rossoblu. Il ds avrebbe in mente di schierare una difesa con due senior e un fuori quota piu’ un portiere del 2004. Così in terza linea, il tecnico riuscirebbe a smistare la metà dei giovani obbligatori. Sabato prossimo ci dovrebbe essere il contatto forse decisivo con Ioio per la riconferma. Gli altri che dovrebbero proseguire nell’avventura dovrebbero essere i soli Tordella e Lombari. Si assottiglia la schiera dei possibili elementi dal Fano: Schiaroli si è accordato col Grosseto, mentre Lorenzo Capezzani andrà al Senigallia. Rimane in bilico il nome dell’attaccante Ettore Padovani, anch’egli nelle grazie di Mosconi da qualche anno a questa parte. Altre riserve sembra siano state espresse dal ds sul nome dell’attaccante Mirco Severini. Tutto questo proprio mentre la trattativa sembrava in dirittura d’arrivo. Un nome che era circolato nel corso del torneo e che non dispiace alla dirigenza rossoblu è quello del centrocampista dell’Ururi, Nicolò Marino che è sulla lista di De Filippis e che è da verificare. La squadra prende forma secondo il 3-5-2, ma l’ambiente si attende pure qualche elemento in grado di far fare il salto di qualità all’organico ferma restando la bontà di quelli che De Filippis sta concludendo.

Mentre il Vastogirardi temporeggia qualche giorno prima di svelare il nuovo allenatore dal quale si partirà per fare la squadra insieme a capitan Ruggieri, l’Fc Matese prova a costituire una base solida di giocatori per rifondare l’organico partendo, se possibile, dalla garanzia di Corrado Urbano. Certamente lascerà l’attaccante Vittorio Esposito che sarebbe nel mirino del Termoli. I giallorossi puntano forte sull’attacco per tentare di vivere una stagione con meno ansie. In questo senso si potrebbe aprire anche un contatto con la punta molisana Andrea Sivilla lo scorso anno in serie D al Carpi.