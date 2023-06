L’attività scolastica del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise ha chiuso il sipario per questa stagione. I riscontri positivi ed il coinvolgimento di migliaia di bambini e ragazzi appartenenti alle scuole di tutto il territorio spingono il Coordinatore Federale regionale dott. Gianfranco Piano ed i suoi collaboratori a proseguire con ancora più entusiasmo in vista della riapertura dell’anno scolastico. La scuola dell’infanzia “Di Zinno” di Campobasso ha ospitato la festa finale del progetto “1, 2…calcia”. Lo stesso si propone di promuovere la partecipazione all’attività sportiva e la relazione tra tutti i soggetti coinvolti, abili e diversamente abili, attraverso interventi di “formazione e informazione” e le attività ludico-motorie che verranno svolte sul campo sotto la direzione dei collaboratori del Settore Giovanile e Scolastico, guidati dalla Delegata all’Attività Scolastica prof.ssa Teresita Felaco che ha curato nei dettagli il macro progetto Valori in Rete organizzando vari eventi nel corso dell’anno scolastico. Protagonisti della giornata sportiva sono stati circa 80 bambini coinvolti in attività ludico-motorie svolte sul campo sotto la guida dei collaboratori del Settore Giovanile e Scolastico.

fonte: ufficio stampa.