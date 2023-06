Continua in stretta sinergia l’opera di allenatore e ds del Campobasso. Circa la conferma di Ripa, sembra che quest’ultimo abbia raggiunto un accordo biennale con il Campobasso, ma da quanto circola a livello di indiscrezioni sembra che Mosconi non abbia espresso gradimento sulla permanenza dell’attaccante. De Filippis è consapevole che la differenza la farà il valore dei fuori quota: un comparto quasi interamente da ricostruire. Per ora l’under che pare avere piu’ chances di vestire ancora la maglia rossoblu è Lombari. Nessun contatto preso con l’altro attaccante fuori quota Davide Fruscella. In uscita il difensore molisano Colombo; la volontà della dirigenza sarebbe quella di tenere Ioio anche se le attenzioni di Mosconi ricadono su Nonni il quale è tentato da rimanere a Pineto dopo il salto di categoria. Per il reparto senior, l’orientamento è quello di attingere un blocco di giocatori dal Fano, ma di impreziosire l’organico con elementi di spessore. Nomi non di grido ma che siano funzionali alla causa rossoblu. Matt Rizzetta segue a distanza gli eventi e l’andamento del mercato sentendo il direttore sportivo con grande frequenza.

Da definire ancora la casella per il preparatore dei portieri dopo il mancato accordo con Cristian Cicioni. Mosconi sta provando a convincere Mario Paradisi, ex portiere di Como, Catanzaro e Catania e da anni tecnico dei portieri, lo scorso anno al Fano con Mosconi. Potrebbe essere la soluzione ideale per il Campobasso in questo momento. Un altro nome caldo potrebbe essere quello del molisano classe ’74 Marco Nicodemo, lo scorso anno tecnico dei portieri della Vastese e due anni fa nello staff della juniores del Campobasso. Sembra che proprio quest’ultimo abbia qualche chances in piu’ rispetto al primo.

Al lavoro anche il Termoli: la società giallorossa ha annunciato nei giorni scorsi il nuovo responsabile dell’area tecnica. Si tratta dell’avvocato Dario Di Giacomo con il quale, a detta del patron Flaviano Montaquila, si è subito instaurato il giusto feeling per intraprendere un discorso di proficua collaborazione.

Tante società questa mattina hanno inteso manifestare profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi all’età di ottantasei anni. Lo ha fatto il Campobasso con una foto che ritrae il cavaliere immortalato nella stanza dei numerosi trofei milanisti. La società rossoblu lo ha definito uno dei presidenti piu ‘ vincenti nella storia del calcio. Lo stesso ha fatto pure il Termoli: nella nota, la società giallorossa afferma che il cavaliere ha portato nel mondo del calcio una nuova impronta imprenditoriale che ha consentito al Milan di raggiungere il tetto del mondo in ogni competizione che ha disputato.