Si è chiusa con la prima metà del mese di giugno la stagione del settore giovanile orbitante intorno all’universo Magnolia Campobasso. Sul fronte femminile, per l’under 14, la Magnolia Campobasso ha chiuso quarta dopo il girone preliminare ed anche la fase eliminatoria, cedendo in casa alla formazione Azzurra delle Panthers Roseto (44-61) e poi dovendo rinunciare, forzatamente, al match di ritorno in Abruzzo complici una serie di infortuni con successo a tavolino per 20-0 delle abruzzesi. Al maschile, invece, per l’under 13 della Cestistica Campobasso, nella finale regionale, doppio successo sulla New Minibasket Isernia: all’andata 63-53 al PalaFraraccio di Isernia, al ritorno 67-49 tra le mura amiche del PalaVazzieri. Per il gruppo affidato a Mario Greco, così, si è completato un clean sheet con un percorso netto fatto di soli successi tra prima fase, semifinali e finalissima.

Fonte: Ufficio stampa