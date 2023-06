Alla fine anche il maltempo ha concesso una tregua e la prevista pioggia non è caduta durante la sfilata. I Misteri anche quest’anno hanno conquistato con la loro magia le decine di migliaia di persone arrivate a Campobasso per assistere al momento più atteso del Corpus Domini. Gli ingegni realizzati da Paolo Saverio Di Zinno sono usciti con quale minuto di anticipo sull’orario previsto (le 10) dal museo che li custodisce, quindi il passaggio nel centro storico, uno dei momenti più suggestivi della sfilata, e poi il bagno di folla lungo il corso. Infine la sosta sotto il municipio per la benedizione dell’arcivescovo Bregantini. Tutto è filato liscio e tanti consensi come sempre hanno avuto i figuranti, sia i ‘veterani’ che i ‘debuttanti’.