I carabinieri della compagnia di Larino sono al lavoro per far luce su un’aggressione avvenuta ai danni di un ragazzo di San Martino in Pensilis. Il giovane, 30 anni, è stato colpito al volto e agli arti con una spranga di ferro.

E’ stato soccorso dagli operatori del 118 Molise e dai volontari della Misericordia e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso del San Timoteo. Avrebbe riportato una frattura a un braccio, ferite al capo e al volto e anche la perdita di qualche dente.