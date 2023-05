Lo scorso weekend è calato il sipario sulla regular season del campionato di serie D. Mai come quest’anno il girone F ha regalato emozioni e scossoni fino al termine della stagione, alla vigilia dell’ultima giornata nessun verdetto era ufficiale. Nonostante un po’ di brivido nelle ultime settimane, il Pineto ha festeggiato uno storico salto di categoria approdando tra i professionisti. I ragazzi di Amaolo hanno sfruttato il quarto match point campionato battendo a domicilio la Vastese per due a uno. Una stagione esaltante, vissuta dall’inizio alla fine in testa, gli abruzzesi hanno dimostrato di essere la squadra più forte e continua del campionato. Adesso i bianco blu saranno impegnati con la Poule scudetto, il Pineto è stato inserito nel raggruppamento con le vincenti del girone D Giana Erminio e girone E Arezzo. Inoltre il 27 maggio gli abruzzesi sfideranno la Giana Erminio anche per la finale di coppa Italia di serie D.

Un plauso va fatto, certamente, alla Vigor Senigallia autrice di un campionato super e per lunghi tratti della stagione unica formazione in grado di mantenere il ritmo del Pineto. Per i marchigiani adesso si apre lo scenario dei play off, domenica a Senigallia arriverà il Cynthialbalonga che ha chiuso la regular al quinto posto. Altro spareggio play off è quello tra Trastevere e Fano. Ricordiamo che le gare saranno disputate alle 16.00, sia la Vigor Senigallia che il Trastevere potranno contare sul fattore campo e, soprattutto, su due risultati su tre infatti in caso di pareggio al termine dei 120 minuti (sono compresi i supplementari) avranno accesso alla finale le squadre meglio classificate in campionato.

Per quanto concerne la zona calda della classifica davvero clamoroso lo scenario che si è manifestato con tre squadre Notaresco, Tolentino e Montegiorgio che hanno concluso a quota 31 punti. Nella mini classifica a tre squadre il criterio applicato è stato quello dei punti conquistati negli scontri diretti e il risultato è stato Notaresco 6 punti, Montegiorgio 5 e Tolentino 4. Alla luce dello scenario delineato il Tolentino è retrocesso direttamente in eccellenza mentre Notaresco e Montegiorgio giocheranno lo spareggio in campo neutro, molto probabilmente la sede ospitante sarà Orvieto. La squadra che uscirà sconfitta andrà a fare compagnia al Tolentino come retrocessa direttamente mentre la vincente dovrà affrontare il play out in trasferta contro il Roma City. Lo spareggio si giocherà domenica 14 mentre il play out la domenica successiva 21 maggio.

Lo spareggio play out già certo è quello tra Vastese e Termoli che si giocherà subito già questa domenica all’Aragona di Vasto a porte aperte ( non senza pubblico come era successo nella sfida di campionato). Una partita da dentro fuori tra l’altro molto sentita da entrambe le tifoserie, al vaglio infatti la possibilità di giocare a porte chiuse come già accaduto in campionato. I molisani dovranno fare un’impresa essendo costretti soltanto a vincere per potersi garantire la permanenza in quarta serie.