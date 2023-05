Alle elezioni amministrative di domenica e lunedì prossimi il Molise fa segnare il record delle cosiddette liste fantasma, liste cioè presentate da non residenti, molto spesso militari o esponenti delle forze dell’ordine che una volta candidati hanno diritto, per legge, ad una licenza straordinaria per tutto il mese della campagna elettorale.

Numeri alla mano accade così che delle 66 liste presentate nei 14 comuni della regione chiamati alle urne nel fine settimana, ben 33, e quindi esattamente il 50 per cento, non sono riconducibili ad abitanti dei paesi al voto.

Il fenomeno si registra esclusivamente nei piccoli centri, quelli sotto i mille abitanti dove non è necessario raccogliere le firme per la sottoscrizione delle liste.

Ben evidente in alcuni casi specifici: a Salcito Comune con poche centinaia di elettori, sono state presentate 9 liste, ma la maggior parte dei candidati in paese è sconosciuta a tutti; a Campochiaro, altro piccolo comune, le liste in corsa sono 8, a Macchia Valfortore e Sessano 7.

Singolare anche il fatto che i nomi di alcune liste sono gli stessi in diversi paesi: la lista ‘Progetto Popolare’ è la più ricorrente, è presente infatti in sei Comuni molisani, subito dopo la Fiamma Tricolore, presente in cinque paesi.

Ovviamente, a urne aperte, succederà che nessuno di quei candidati,salvo sporadiche eccezioni otterrà voti. E non certo perchè durante la campagna elettorale, nessuno li avrà visti nel paese in cui si sono candidati.