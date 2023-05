Niente da fare, il 1 maggio dello scorso anno temperature gradevoli, sole, primi bagni e relax sdraiti in riva al mare. Oggi la stagione balneare in pratica non parte. Gli ultimi week end di festa bagnati dalla pioggia.

L’obbligo dei balneatori di avere le strutture pronte scatta tra due settimane ma c’è già chi ha installato gli ombrelloni per la partenza stagionale facoltativa.

A Termoli gli eventi in occasione della festa dei lavoratori sono stati annullati o rinviati così come in molti altri centri della regione.

Tanti scelgono ritoranti o trattorie, altri riposo a casa e c’è chi fa una corsetta o una una passeggiata anche sotto la pioggia.