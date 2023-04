La scorsa settimana l’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Ferrazzano, unitamente alla struttura comunale, ha incontrato gli operatori della pesca e i pescivendoli per illustrare le opere di ammodernamento che interesseranno l’asta del Mercato Ittico di Termoli.

Lavori che potranno essere eseguiti dall’amministrazione comunale grazie ai fondi del PNNR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che ha stanziato 595mila euro attraverso la misura 1.43, art. 43 del Reg. (UE) n.508/2014 – Decreto direttoriale prot. 362547, che prevede interventi per “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”.

Attraverso i fondi messi a disposizione, il Comune di Termoli potrà ammodernare tutto il sistema informatico ed elettronico del sistema d’asta del Mercato Ittico che si trova al porto. L’assessore Vincenzo Ferrazzano, dopo aver illustrato il progetto, i relativi lavori e le modalità di intervento, ha riferito ai presenti che a breve sarà pronto il bando di gara per assegnare i lavori.