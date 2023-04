Musica, mercatini e tanto svago per i più piccoli per il prossimo Primo Maggio.

Per la Festa dei Lavoratori, l’amministrazione comunale di Termoli e l’assessorato al Turismo hanno pensato di organizzare una giornata con diversi eventi a partire dalla musica che sarà accompagnata da mercatini vintage con artigianato ed antiquariato, oltre ai consueti momenti ludici che vedranno protagonisti i più piccoli.

Tutti gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con la Pro Loco di Termoli, l’Amip e ConfEventi.

Per quanto riguarda i mercatini si comincerà sabato 29 aprile (e fino al primo maggio) con “Aspettando il 1° Maggio”; diversi gli espositori e le attrazioni per i bambini presenti proprio fino al giorno della Festa dei Lavoratori.

Sette invece gli eventi musicali che saranno protagonisti del primo maggio, organizzati con la preziosa collaborazione degli esercizi commerciali del centro, che prenderanno il via alle ore 18 in diverse zone della città.

Fabrizio De Corte Dj

Live Dj Set

Via XX Settembre

Live Dj Set Via XX Settembre Madame Blanche

Concerto

Zona Louge Bar Diletta/Malisy

Concerto Zona Louge Bar Diletta/Malisy Fall Out

Concerto

Zona Birreria Only One/Santo/Marea

Concerto Zona Birreria Only One/Santo/Marea Acid Lake

Concerto

Piazza Insorti D’Ungheria

Concerto Piazza Insorti D’Ungheria Giuseppe Cianci Dj

Live Dj set

Largo Piè di Castello

Live Dj set Largo Piè di Castello Tintilia Sound

Concerto

Piazza Duomo

Concerto Piazza Duomo Mike Campanelli Dj

Live Dj Set

Piazzetta Bar Grecale – C.so Fratelli Brigida