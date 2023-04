Due giornate alla chiusura dei tornei di Eccellenza e Promozione, prima del via agli spareggi promozione e retrocessione. Nel massimo torneo regionale prosegue il duello tra Campobasso e Isernia con i lupi in vantaggio di due lunghezze. Una formalità nel prossimo turno per i rossoblu contro il Campodipietra, mentre l’Isernia dovrà vedersela contro la Turris al Lancellotta. Turno pro Campobasso, nel capoluogo si spera in un passo falso dei biancocelesti per festeggiare in anticipo la serie D, al contrario bisognerà vincere l’ultima di campionato, in trasferta contro la Turris, per cogliere il salto di categoria. L’Isernia, da parer suo, deve cercare due successi, non solo per sperare nella rimonta, ma anche per mantenere gli 11 punti di vantaggio sull’Aurora Alto casertano, un margine che permetterebbe agli uomini di De Bellis di giocare direttamente la fase play off nazionale. In coda alla classifica retrocessione matematica per Campodipietra, da tempo, e Gambatesa, i biancoverdi sono in Promozione dallo scorso turno di campionato. Al terz’ultimo posto l’Ururi deve muovere la classifica nelle ultime due giornate per evitare lo sbarramento, in tale ottica la sfida diretta in programma domenica al Fiorilli contro il Castel di Sangro potrebbe essere decisiva. Nel vortice play out sono immischiate anche Gioiese e Pietramontecorvino.

Passiamo al torneo di Promozione. Appurata la salita in Eccellenza della Polisportiva Fortore, il San Pietro in Valle ha 4 punti di vantaggio sul Ripalimosani. Un distacco importante a due gare dalla fine, la squadra di Palazzo ha tutte le carte in regola per far compagnia alla squadra di San Bartolomeo in Galdo e festeggiare la promozione diretta. Importante la sfida del prossimo turno tra Termoli e San Pietro in Valle, mentre il Ripalimosani giocherà a Roccaravindola. Speranze play off per Spinete e Aesernia che hanno bisogno però di due successi per evitare lo sbarramento. In coda, retrocessione per l’Altilia ed il Petacciato, con la salvezza matematica del Baranello, l’unico play out potrebbe giocarsi tra Montenero ed una tra Trivento e Olympia Agnonese. Quest’ultime per uno strano caso del calendario si affronteranno domenica al Civitelle, un vero e proprio spareggio per la salvezza diretta. Il Montenero deve vincere al De Santis contro la Juvenes per assicurarsi il play out ed evitare il rischio di accusare dieci lunghezze dalle avversarie.