I “Distretti del cibo”, istituti attraverso una legge proposta dell’assessore Nicola Cavaliere e approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nell’ottobre del 2020, si arricchiscono con l’attestazione di coerenza da parte della Giunta regionale, avvenuta nella seduta del 21 aprile, del “Distretto produttivo agroalimentare di qualità del vino molisano” e del “Distretto produttivo agroalimentare di qualità del miele molisano”.

“Con i due nuovi distretti del cibo, che si vanno ad aggiungere a quello dell’Olio Evo molisano, istituito lo scorso anno, e al “Distretto rurale dell’oliva nera di Colletorto, contribuiamo a rendere più competitivi i “Distretti del cibo”, uno strumento strategico finalizzato a valorizzare le diverse eccellenze enogastronomiche del territorio. – ha commentato così l’assessore all’Agricoltura, Nicola Cavaliere.

Ho particolarmente a cuore questa legge regionale, nata per promuovere il Made in Molise a livello nazionale ed internazionale, attraverso una logica di qualità e di filiera.

Ciò che va evidenziato è che grazie ai Distretti del cibo è avvenuto qualcosa a cui non siamo abituati nella nostra regione, ossia il superamento delle barriere culturali verso le azioni collettive, non più mero individualismo, ma l’unione di più aziende per un medesimo scopo.

Proprio la collaborazione tra i diversi attori è l’aspetto innovativo di questo ambizioso progetto: produttori, istituzioni e stakeholder fanno rete per favorire il consolidamento di politiche multisettoriali, dall’agroalimentare all’ospitalità rurale, dall’artigianato alla valorizzazione dei beni storico- culturali.

Il tutto nell’interesse del nostro territorio, di cui siamo chiamati ad essere custodi, tutelandone la biodiversità, le tradizioni, la qualità dei prodotti. Abbiamo una legge ad hoc, dobbiamo solo continuare a lavorare per incrementare il numero dei Distretti del cibo, dal momento che vantiamo numerose eccellenze enogastronomiche”, ha così concluso l’assessore Cavaliere.