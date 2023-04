Le continue difficoltà della sanità pubblica alle prese con la ricerca di personale medico da impiegare nelle strutture ospedaliere dell’Azienda sanitaria regionale, rappresentano motivo di apprensione. E’ di questa mattina la notizia dell’ennesimo Avviso pubblico andato a vuoto per la ricerca di tre medici palliativisti al quale ora si aggiunge quello per tre posti nei reparti di Ginecologia e Ostetricia. In questo caso, si apprende dall’Asrem, non sono pervenute istanze di partecipazione.