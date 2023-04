Sarà una corsa a quattro quella per la conquista di palazzo Cimorelli a Venafro, il Comune molisano più popoloso tra quelli al voto per le amministrative del 14 e 15 maggio. Una corsa elettorale che rappresenta una novità assoluta per la città, dal 1993, anno dell’introduzione dell’elezione diretta del sindaco, non era mai successo che scendessero in campo ben 4 liste. Ci riprova il sindaco uscente Alfredo Ricci insieme alla sua maggioranza. In campo anche il primario di ortopedia del “Veneziale” di Isernia Enzo Bianchi. Tenta di tornare a essere eletto sindaco dopo l’ultima esperienza che si è conclusa nel 2004. Per il gruppo di Laboratorio 86079 candidato sindaco Luigi Viscione. Prima volta di una donna candidata alla carica di sindaco a Venafro. Ci prova la consigliera d’opposizione uscente Anna Ferreri al gruppo di laboratorio 86079 è riuscita a strappare il candidato Fabio Iannucci.

Chi vince a Venafro eleggerà 11 consiglieri, alla minoranza resteranno 5 posti in Consiglio. Con molta probabilità a riempire 3 di queste caselle saranno i candidati sindaci sconfitti, le altre 2 caselle potrebbero a quel punto essere riempite dai candidati della lista più forte tra le sconfitte.

Al voto in provincia di Isernia anche altri 4 Comuni. A Sessano del Molise il sindaco uscente Pino Venditti sfiderà Angelo Rauso. Ci riprova anche Marciano Ricci che a Montaquila sfiderà Antonio Roccio. A Belmonte del Sannio sfida a tre tra Errico Borrelli, Adele Scoppa e Roberto Nardella. A Castelpizzuto, comune più piccolo del Molise al voto, la prima cittadina uscente Carla Caranci contro Marino Orsi.