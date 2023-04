Nonostante le previsioni meteo che parlano di un clima incerto, con temperature al di sotto della media del periodo, si prevede un weekend di Pasqua da tutto esaurito, anche in Molise. Una buona notizia attesa dagli operatori del settore, che ancora pagano le conseguenze della pandemia. A dirlo è un’indagine condotta da Cna Turismo e Commercio tra gli iscritti all’associazione di tutta Italia. Complessivamente saranno tre milioni i turisti che pernotteranno almeno una notte in strutture alberghiere o extra alberghiere, con il risultato di raggiungere se non addirittura superare i livelli del 2019, ultima stagione prima dell’epidemia da Covid. Oltre due milioni saranno gli italiani, intorno al milione gli stranieri, per un movimento economico complessivo che raggiungerà i quattro miliardi di euro, escluso ovviamente l’apporto degli escursionisti locali, che limiteranno la loro “vacanza” a una di gita di un solo giorno, e di quanti si recheranno nelle seconde case. Le città e i borghi d’arte sono destinati a vivere un momento eccellente. Venezia, Roma, Milano, Firenze, Napoli continueranno ad essere poli di attrazione per i turisti, soprattutto per quelli stranieri. Ma un po’ a sorpresa, i vacanzieri quest’anno scopriranno anche zone inedite e alla ricerca dei piccoli centri, tra i quali primeggia il Molise, che insieme a Marche, Umbria, Abruzzo e Basilicata si prepara ad un fine settimana all’insegna del tutto esaurito. A trainare il turismo nelle aree solitamente fuori dai grandi circuiti, oltre alle tante attrazioni artistiche, naturalistiche, ci sono sicuramente i percorsi enogastronomici, le attività artigianali e le attività esperenziali, cioè dove letteralmente si scopre o riscopre il valore della manualità.