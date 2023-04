Share on Twitter

Fratelli d’Italia primo partito in regione con una percentuale del 28,8% a seguire il Partito Democratico col 20,8% e il M5S col 20,5%.

A rilevare i dati, un sondaggio realizzato dalla Euromedia Research di Alessandra Ghisleri il 24 e 25 marzo scorsi.

Nel confronto tra coalizioni, la percentuale del centrodestra è del 50,1% a fronte del centrosinistra cui va il 47,3%. Alta la percentuale tra gli indecisi e astenuti, pari al 35,5%.

Nel confronti tra candidati, l’ex governatore Iorio, oggetto del sondaggio, risulta in testa rispetto ai nomi al momento in corsa nel centrosinistra. Tra questi ultimi, il nome che raccoglie maggiori consensi è quello della capogruppo in regione, Micaela Fanelli.