Share on Twitter

Share on Facebook

Da lunedì prossimo 20 marzo, verranno effettuate le operazioni di sollevamento degli impalcati delle ultime 4 campate del Viadotto Molise II sulla Bifernina. Il viadotto è interessato dai lavori di manutenzione che riguardano l’adeguamento sismico, la sostituzione delle barriere di sicurezza con nuove barriere salva-motociclisti e il miglioramento delle opere idrauliche, per un investimento complessivo di 50 milioni di euro di cui circa 30 già eseguiti. Per poter effettuare gli interventi il ponte sarà chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, a partire da lunedì prossimo e fino al 6 aprile. I veicoli saranno deviati sulla bretella lunga 4 chilometri che fu realizzata due anni fa.