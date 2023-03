Share on Twitter

Share on Facebook

La carenza di personale medico e paramedico pesa sempre di più sull’ospedale “Veneziale” di Isernia e a farne le spese, come sempre, sono i cittadini. A causa di problematiche nell’organizzazione dei turni, nelle scorse ore gli ambulatori di cardiologia sono rimasti chiusi e le visite dei pazienti sono state rinviate. È quanto riferito dal portavoce del comitato “In seno al problema” Emilio Izzo che promette battaglia in occasione della manifestazione a sostegno del dottor Giovanni Vigliardi, fissata per lunedì alle 16:30.

Nonostante la situazione sia tornata alla normalità in poche ore e gli ambulatori siano stati riaperti, i pochi medici in servizio nel reparto continuano a coprire turni con orari sfiancanti. E se dovessero assentarsi, per motivi personali o di salute, la situazione potrebbe diventare più critica.