Convocato il consiglio comunale di Trivento, all’ordine del giorno i tributi e la gestione del servizio idrico. Martedì 28 febbraio alle ore 20, in prima convocazione, e 21 in seconda convocazione, presso il Centro Polifunzionale di via Beniamino Mastroiacovo, si terrà il consiglio comunale con il seguente ordine del giorno: lettura ed approvazione dei verbali della seduta consiliare del 21 dicembre 2022; modifica al regolamento per l’istituzione e la modifica del canone unico patrimoniale approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 29.04.2021; addizionale comunale all’Irpef. Conferma aliquota per l’anno 2023; Imu (L. 27 dicembre 2019, n. 160) – conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2023; adesione alla società a totale capitale pubblico cui affidare la gestione del servizio idrico integrato dell’ambito del Molise; interrogazione e interpellanze presentate dai consiglieri comunali; comunicazioni del Sindaco.