Sono risultati record quelli raggiunti dal gruppo Stellantis nel 2022, nonostante le vendite siano ferme o in calo.

Chiuso l’anno con un utile netto di 16,8 miliardi e ricavi di circa 180.

Per questo motivo l’azienda ha voluto premiare i suoi dipendenti : “ Sono 200 milioni in più rispetto allo scorso anno- ha dichiarato l’amministratore delegato Carlo Tavares- ma è giusto dare un riconoscimento per il contributo apportato da tutti.”

Ai lavoratori italiani spetta 1.879 euro: di questi 1.429 saranno erogati a febbraio in base al contratto colletti vo specifico di lavoro, i restanti 450 euro saranno invece corrisposti ad aprile.

“Una giornata importante per tutti i lavoratori del gruppo -ha dichiarato Francesco Guida segretario territoriale della Uilm Molise- un risultato raggiunto grazie al lavoro dei dipendenti.”

“Ora andiamo avanti- ha aggiunto- per la trattativa economica per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro che si terrà il 6-7- e 8 Marzo a Torino. Lavoreremo- ha detto Guida- per far ottenere altri incentivi ai lavoratori, visto anche il periodo economico difficile che stanno affrontando.”

Una cifra, quella del premio, che varia per stabilimento e per livello di inquadramento come previsti dal Contratto collettivo di lavoro che fa riferimento al quadriennio 2019-2022, scaduto lo scorso 31 dicembre.

“Ogni Paese ha una diversa organizzazione riguardo ai bonus contrattuali e Stellantis sta lavorando per accordare le logiche da applicare nei singoli Contratti nazionali. Il rinnovo del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro per il 2023-2026 e’ attualmente in fase di negoziazione.” ha fatto sapere il gruppo in una nota.

Stellantis ha raggiunto anche ottimi risultati nella vendita dei veicoli elettrici, una buona notizia in previsione anche della realizzazione della Gigafactory a Termoli.

Nelle prossime settimane ha fatto sapere Guida si terrà un primo incontro con la società che costruirà e realizzerà la fabbrica di batterie a Rivolta del Re.