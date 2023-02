Un cartello affisso davanti alla porta e la soluzione arrivata nel giro di poche ore, anche se per definire meglio la questione servirà pubblicare un nuovo bando di gara.

Il cartello spiega la chiusura dell’ufficio del Centro per l’Impiego, a Campobasso a cui si riferiscono le immagini, ma anche in quelli di Isernia e Termoli, a causa della mancanza di vigilanza e servizio di pulizia.

Un caso aperto su cui è intervento il sindacato: la chiusura dei centri per l’impiego al pubblico, ha dichiarato Pasquale Guarracino della Uiltucs, rappresenta una evidente discriminazione per chi non ha competenze o mezzi per accedere alle procedure telematiche.

I disagi hanno riguardato sia il personale in servizio agli sportelli che gli utenti che ogni giorno si rivolgono agli uffici.

La notizia della chiusura ha di certo anticipato i tempi e l’assessore al Lavoro, Filomena Calenda ha diffuso una nota con la quale si annuncia la proroga, estesa fino al 31 marzo, che garantisce il servizio di sorveglianza nei Centri dell’impiego di Campobasso, Isernia e Termoli.

Il contratto dell’Istituto di vigilanza con l’Agenzia regionale Molise Lavoro, ha spiegato Calenda, è scaduto il 17 febbraio e l’assessorato è subito intervenuto per la proroga, con l’obiettivo di provvedere nel minor tempo possibile a definire l’intera vicenda.

La proroga è stata concessa proprio per consentire le procedure che servono a pubblicare la nuova gara con la quale individuare – ha concluso Filomena Calenda – il nuovo gestore del servizio di vigilanza ai Centri per l’impiego della regione.