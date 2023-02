Nel cimitero centrale di Isernia potrebbe essere realizzato un forno crematorio, il primo in Molise. Questa l’ipotesi che ha acceso le discussioni nell’ultimo consiglio comunale a palazzo San Francesco. L’assemblea è stata chiamata a votare su una variazione di bilancio per dare incarico a un tecnico esterno di effettuare una valutazione sulla fattibilità finanziaria e sull’impatto economico-sociale dell’idea progettuale. Uno stanziamento di circa 25mila euro per dare supporto all’ufficio tecnico. Per la maggioranza è questa la strada da seguire per rispondere alla domanda di partenariato presentata da una azienda di settore al Comune per la realizzazione dell’impianto crematorio. “Stiamo seguendo l’iter previsto dal codice degli appalti – ha spiegato l’assessore Maria Teresa D’Achille – Ci esprimeremo sulla questione una volta acquisita tutta la documentazione necessaria a capire se sia un progetto fattibile o meno. Ovviamente saranno coinvolti nella decisione anche gli esponenti della minoranza e i cittadini di Isernia.”

La questione ha comunque scaldato gli animi delle minoranze a causa del loro mancato coinvolgimento. Sottolineati anche i danni ambientali che un forno crematorio potrebbe creare. “Si è scelto di utilizzare migliaia di euro pubblici per una valutazione tecnica. La minoranza non è stata coinvolta in questo passaggio, la questione non è stata affrontata nemmeno in sede di commissione – ha commentato il consigliere Giovancarmine Mancini – Il sindaco continua a essere un uomo solo al comando, ma noi non siamo abituati ad alzare la manina senza approfondire quello di cui si parla“.

Dopo animate discussioni, la votazione sulla variazione di bilancio è passata con sei astenuti e un contrario. L’assise ha approvato anche l’utilizzo di fondi per interventi di messa in sicurezza. Votato, inoltre, il nuovo regolamento TARI che prevede riduzioni d’imposta per famiglie in cui sono presenti studenti universitari o persone con disabilità.