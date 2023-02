Settimana della raccolta del farmaco a Trivento. Presso al Farmacia San Nazario di Trivento, in piazza Fontana, con la collaborazione della Caritas Trignina, fino al 14 febbraio è possibile aderire alla iniziativa a carattere nazionale volta alla raccolta di farmaci. Diversi sono i prodotti da banco che possono essere donati: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie. In 20 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 5.600.000 farmaci, per un controvalore commerciale di circa 34 milioni di euro – si riporta sul sito ufficiale – L’ultima edizione, ha visto il coinvolgimento di 4.944 farmacie e oltre 22.000 volontari; dei 541.075 farmaci raccolti hanno beneficiato oltre 473.000 persone assistite dai 1.859 Enti convenzionati con Banco Farmaceutico.