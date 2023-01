Aveva cominciato a scattare foto da ragazzo. E come tutti i ragazzi della sua generazione, le foto erano soprattutto quelle del Campobasso degli anni d’oro.

Sull’erba del Romagnoli, Luciano Prioletta aveva mosso i suoi primi passi da reporter. Una passione che non lo ha più lasciato, quella per la reflex. Ma al di là della precisione e dell’occhio del fotografo, Luciano aveva il fiuto e l’istinto del cronista.

E proprio la cronaca, nera o giudiziaria che fosse, era diventata la sua passione. Anche quando le gambe, a causa di un problema trascurato, non lo sorreggevano più come una volta. Lui apprezzato pallavolista nella Gioca giò, aveva sostituito le gomme dell’auto alla suola delle scarpe.

Non mancava mattina davanti al tribunale, parcheggiato in viale Elena a caccia di una notizia, di un avvocato, di un poliziotto amico. Inesauribili le sue fonti, che gli garantivano spesso di arrivare per primo sul fatto.

Ed era quello che piaceva a Luciano, arrivare per primo e scattare, che fosse un incidente o una rapina, un arresto o un blitz antidroga. Ogni cronista, di ogni testata ha avuto Prioletta come fonte.

Dopo aver collaborato per anni al Tempo, e poi a Nuovo Molise, aveva fondato un sito tutto suo. Molise Tabloid, il suo vanto, dopo aver inseguito e conseguito il tesserino da giornalista, che aveva solo coronato anni di mestiere sul campo.

Da qualche tempo la malattia lo aveva costretto a riposo, ma la notizia della sua scomparsa è arrivata come un flash della sua Nikon.

I funerali di Luciano Prioletta, si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa di San Giovanni Battista a Campobasso.