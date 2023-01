Maltempo, questi i Comuni che hanno deciso la chiusura delle scuole per domani, sabato 21 gennaio: Campobasso, Cercemaggiore, Matrice, Sepino, Oratino, Guardiaregia, San Giuliano Del Sannio, Ripalimosani, Vinchiaturo, Petrella Tifernina, Bojano, Trivento, Limosano.

Era ampiamente prevista e puntuale è arrivata. L’ondata di maltempo sull’Italia sta colpendo anche il Molise. In poche ore, dal primo pomeriggio, le temperature sono scese di diversi gradi e la neve ha fatto la sua comparsa anche sui comuni a quote collinari. Le precipitazioni con il passare delle ore si sono fatte sempre più consistenti su gran parte della regione e in serata sono arrivati anche i disagi soprattutto alla viabilità con mezzi in panne su diverse strade. Ovunque sono entrati in azione i mezzi spartineve e spargisale. Neve anche a Campobasso dove il sindaco Roberto Gravina già nel primo pomeriggio ha disposto la chiusura delle scuole per domani così come hanno fatto anche i sindaci di altri comuni particolarmente colpiti dal maltempo. Nel capoluogo è scattato il Piano antineve della Sea. Complessivamente 92 i mezzi in azione tra spartineve, spargisale, trattori e bobcat. La sala di coordinamento permanente allestita presso la sede della Sea coordina i mezzi ed è in contatto anche con la Prefettura e con la Protezione civile. La sede operativa ha attivo anche un numero verde al quale i cittadini possono fare le loro segnalazioni è l’800.99.33.80. Le previsioni annunciano nevicate e temperature attorno allo zero ancora per diverse ore. Sarà un fine settimana da brivido dopo settimane segnato da un clima tutt’altro che invernale.