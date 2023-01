Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’istituto scolastico “Fermi-Mattei” di Isernia.

“Aperto il periodo di circa un mese che consentirà alle famiglie e agli alunni di scegliere la scuola del ciclo successivo a quello attualmente frequentato. La scelta si rivela particolarmente delicata nel caso in cui i nostri figli si accingano ad iscriversi alle scuole superiori, laddove il battage tra istituti diventa una falsa questione di merito ed i ragazzi si trovano ad affrontare il precoce dilemma di quella che gli viene prospettata come una opzione per la vita e per il futuro.

Ricordiamo che, in barba alla riforma scolastica di gentiliana memoria che consentiva solo ai diplomati del liceo classico di proseguire gli studi all’università, l’iscrizione a qualsiasi facoltà è consentita al termine di qualsivoglia percorso di studi superiore; per cui la scelta della scuola superiore può basarsi unicamente sulle inclinazioni dei nostri figli, senza timore alcuno di precludere loro la prosecuzione degli studi. Via libera, quindi, alla scelta liceale, ma anche all’opzione dell’istruzione tecnica, riportata in auge dall’attuale ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, che promette per questo settore grandi investimenti e riforme. Sull’istruzione tecnica, difatti, punta l’Italia: grandissima è la richiesta di diplomati dei diversi settori e sempre più accurata risulta la preparazione degli alunni al termine del quinquennio.

Ad Isernia, l’istruzione tecnica è monopolizzata dall’istituto superiore Fermi-Mattei, che propone percorsi nel settore economico e in quello industriale. In particolare il ramo economico si caratterizza con due indirizzi di studio, entrambi rimodernati per venire incontro alle esigenze dell’imprenditoria locale e delle tendenze globali: “Turismo sostenibile 4.0” che anticipa la rivoluzione ecologica promossa dal PNRR e punta al turismo delle radici e “Marketing & Digital App” che prepara alle professionalità legate al marketing digitale. L’altra branca del Fermi-Mattei è quella industriale, con gli indirizzi “Elettronica ed Elettrotecnica” ed “Informatica e Telecomunicazioni” che sfornano ogni anno diplomati immediatamente assorbiti dal mondo del lavoro, così come richiestissimi sono anche i diplomati dell’indirizzo “Costruzioni Ambiente e Territorio”, grazie alla elevata preparazione e alle recenti politiche a favore del settore delle costruzioni.

Nulla osta che molti diplomati proseguono il loro corso di studi frequentando l’università con risultati positivi e persino eccellenti.

Certamente, ottenere un diploma che consente un immediato inserimento nel mondo del lavoro può rivelarsi molto vantaggioso, indipendentemente dalle eventuali successive scelte universitarie, per cui puntare sull’istruzione tecnica non costituisce affatto un “ripiego”, ma invece una doppia possibilità, la scelta di una preparazione completa che coniuga le materie “classiche” come letteratura, matematica, scienze e lingue straniere con quelle “professionalizzanti” caratterizzate da molte ore di insegnamenti laboratoriali, da una didattica moderna, curvata sulle esigenze dei nostri ragazzi sempre meno disponibili ad accettare passivamente le nozioni ed i concetti astratti ma invece desiderosi di mettersi alla prova ed imparare sperimentando.

E, poiché non è mai troppo tardi, se sei un adulto lavoratore e non hai terminato gli studi superiori, a partire dall’anno scolastico 2023/24, l’ISIS Fermi-Mattei propone un percorso serale per conseguire il diploma ad indirizzo elettrotecnico che ti consentirà di dare una svolta al tuo futuro professionale.

Per maggiori informazioni sui percorsi di istruzione tecnica ad Isernia, vieni a trovarci il 14 gennaio 2023 dalle 15:00 alle 18:00 presso la nostra sede in viale dei Pentri oppure chiamaci allo 0865 411697.”