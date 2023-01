Due morti nelle ultime ore in provincia di Campobasso per le quali il magistrato del capoluogo ha disposto l’autopsia. Si vuole fugare ogni dubbio sulle cause. Il primo decesso a inizio settimana, quando un uomo di 58 anni, originario di Termoli, è stato ritrovato senza vita nella sua auto a Ripalimosani, in una contrada poco fuori dal paese. Non aveva fatto rientro a casa, nella zona del centro storico, e la compagna aveva lanciato l’allarme. Al mattino il ritrovamento del suo corpo senza vita nella sua macchina, parcheggiata al centro della carreggiata. E’ stata eseguita l’autopsia. I risultati dei prelievi effettuati e dell’esame tossicologico tra due mesi. Indagano i carabinieri.

L’atra persone morta nelle ultime ore è un uomo di 42 anni, nato a Milano ma di origini straniere. Anch’egli è stato ritrovato senza vita nella casa dove viveva in contrada Calvario a Campobasso, pare, da quanto si apprende, in condizioni precarie. Nel capoluogo lavorava come come barista ed era conosciuto da molti. L’allarme era stato lanciato perchè non rispondeva alle telefonate. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia e i soccorritori del 118. Il corpo dell’uomo è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale Cardarelli. Anche in questo caso i risultati dell’autopsia diranno qualcosa di più sulle cause del decesso.