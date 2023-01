Share on Twitter

Tutti con il naso all’insù e non solo i più piccoli, che alla comparsa della vecchina sul balcone del palazzo di città, hanno aperto anche la bocca.

Una discesa tanto spettacolare, quanto attesa, quella della Befana dei bambini, appuntamento interrotto a Campobasso come tanti altri per via del Covid e quest’anno riproposto un una giornata dal sapore primaverile.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il Comune e i Vigili del Fuoco.

Un cavo d’acciaio ha sorretto la protagonista della giornata nel percorso che la separava dalla platea festante.

Una piazza gremita dalla piccola folla dei bambini ha salutato l’atterraggio della Befana con grande entusiasmo e ovviamente la gradita sorpresa di ricevere in regalo dolciumi e caramelle.

In piazza anche i volontari della Croce rossa che si sono prodigati per aiutare la nonnetta con la scopa ad accontentare i bambini e a distribuire loro cioccolatini e tante altre leccornie.

Un appuntamento anche quest’anno riuscito, che ha trovato il gradimento non solo dei bambini che hanno vissuto un contatto sorprendente con una figura quasi mitologica, ma anche per i genitori che li hanno accompagnati ad una vera e propria festa dell’amicizia e dello scambio di doni.