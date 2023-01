Trasferimento della scuola Primaria “Ciafardini” di Trivento, l’opposizione elenca tutti i disagi per la didattica. “Con Circolare n° 127/2022 indirizzata ai genitori degli alunni e ai docenti della Scuola Primaria “E. Ciafardini”, – scrive il capogruppo di “Futuro Trivento”, Luigi Pavone – il dirigente scolastico, dr. Beniamino Campese, ha comunicato che a partire dal 9 gennaio 2023, la Scuola Primaria “E. Ciafardini” e gli Uffici di Segreteria saranno trasferiti nell’edificio della Scuola Secondaria di primo grado, in Via Acquasantianni. Alla circolare è allegata anche la planimetria del piano terra e del primo piano dell’edificio con la relativa disposizione delle aule. Come ormai tutti sanno, il sindaco ha individuato nel risparmio energetico la principale motivazione alla base della scelta dello spostamento della scuola primaria, cosa che noi abbiamo smentito con dati alla mano. Poi, nel tentativo di rispondere alle nostre critiche circa la mancanza di spazi da destinare ad attività extra didattiche e ad eventuali corsi di formazione professionale, il sindaco ha evidenziato il fatto che gli spazi della scuola media erano sotto utilizzati in quanto ospitavano solo sei classi. Bene, la disposizione che si avrà a seguito dello spostamento non fa altro che confermare le nostre preoccupazioni. Citiamo, a riguardo, solo alcune delle problematiche che si avranno con questa nuova disposizione:

al piano terra non è prevista un’aula di sostegno per le esigenze di alcuni alunni con disabilità (senza considerare il disagio che alcuni di loro potranno subire per via dello spostamento); l’aula PON al primo piano dovrà essere condivisa per gli alunni che faranno il potenziamento per la lingua inglese, per coloro interessati dallo sdoppiamento spagnolo/francese e per gli alunni della scuola primaria che fanno potenziamento; condivisione dei servizi igienici tra alunni della primaria e delle medie. Al primo piano andranno tutti gli alunni maschi delle medie e di 4 classi della primaria, mentre al piano terra, 6 classi della primaria ed una terza media; al momento manca l’aula di informatica, i PC saranno allocati nel laboratorio di scienze; non esiste un’aula dedicata ai docenti della scuola primaria.

È evidente che lo spostamento andrà ad occupare tutti gli spazi disponibili e questo inciderà fortemente sia sulla didattica, che sul benessere degli alunni, oltre che sulle possibilità per l’istituto di accedere a finanziamenti per nuove progettualità e soprattutto per accreditarsi come ente di formazione, cosa che potrebbe generare un indotto economico non indifferente per Trivento, oltre che un’aumentata visibilità per il nostro istituto scolastico. Pare, però, che al sindaco e all’amministrazione comunale non interessano questi aspetti, nonostante l’istituto scolastico (collegio dei docenti e commissario) si siano espressi contrariamente a questo spostamento. Capiamo che è difficile fare un passo indietro se siamo noi a chiederlo (con 248 sottoscrizioni di cittadini), ma è doveroso ascoltare chi la scuola la vive e ne conosce le esigenze – chiude Pavone – Per favore, fermatevi!