Dagli Stati Uniti al suo Molise. Ci si prepara per l’ultimo saluto a Tony Vaccaro. Il grande fotografo scomparso lo scorso 30 dicembre pochi giorni dopo aver compiuto cento anni, viene celebrato in queste ore dalla stampa di tutto il mondo, dal New York Times ai grandi network televisivi americani, tutti hanno reso omaggio a Vaccaro. La cerimonia funebre si terrà a New York dopodomani, 4 gennaio, poche ore dopo una messa in suffgragio sarà celebrata anche a Bonefro, il suo amato paese dove resta la mostra permanente dedicata a lui. Fu inaugurata il 24 agosto 2014 dall’allora ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Proprio Franceschini ha voluto ricordare il legame con il grande fotografo. “E’ stato uno dei più grandi fotografi del 900 – sono le sue parole – . Il legame con l’Italia e con il suo Molise è rimasto fortissimo. Da ministro della Cultura ho avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo e di vedere le sue foto allestite nella sua Bonefro. Pochi giorni fa ci siamo sentiti per i suoi formidabili 100 anni. Il suo ricordo – ha concluso Franceschini – resterà indelebile e l’Italia deve trovare il modo di onorare questo suo figlio straordinario”.