Riunione monotematica del Consiglio regionale sulla sanità. Al centro dei lavori due mozioni: una del Movimento Cinque Stelle, che chiedeva la definizione dei rapporti tra pubblico e privato, l’altra, primo firmatario Michele Iorio che chiedeva il ritiro del Pos. La discussione è andata avanti per tutta la giornata. Il presidente Donato Toma ha tentato una mediazione, poi, nel tardo pomeriggio l’assessore Pallante ha chiesto una sospensione dei lavori per dare modo alla conferenza dei capigruppo di verificare la possibilità di unire le due mozioni in un documento unico per votarlo anche con il sostegno della maggioranza. Documento che è stato votato a tarda sera e che impegna il presidente della Giunta regionale e commissario ad acta Toma a chiedere ai ministri competenti di sospendere la valutazione del Pos, a rappresentare presso la conferenza delle Regioni l’urgenza di sottoscrivere accordi di confine per regolamentare la mobilità attiva presso le strutture private accreditate, a riferire in aula entro il mese di dicembre e infine a sollecitare la sottoscrizione di nuovi accordi contrattuali con le strutture private convenzionate prevedendo l’eventuale blocco dell’extra budget.