In occasione della Settimana Europea dello Sport il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza, su tutto il territorio nazionale, i Play Days, open day al femminile rivolti a tutte le bambine non tesserate che intendono avvicinarsi al gioco del calcio. Nell’occasione anche il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, guidato dal Coordinatore Federale Regionale dott. Gianfranco Piano, ha organizzato un evento interamente dedicato al calcio in rosa. Diversi tecnici federali del SGS Molise saranno presenti all’evento e a disposizione di tutte le bambine, ma anche bambini, che vorranno cimentarsi in prove di abilità tecnica ed in mini giochi di calcio allestiti presso la palestra dell’IIS Pertini Montini Cuoco in via San Giovanni a Campobasso. L’appuntamento è fissato per domani dalle ore 9.00 alle ore 13.00. L’iniziativa, oltre alle società sportive, è aperta alle scuole ed a tutti coloro che vorranno partecipare.

Fonte: Ufficio stampa