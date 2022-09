L’onorevole Giuseppina Occhionero commenta l’esito elettorale: in Parlamento una esperienza entusiasmante. “Prima di scrivere questo post ci ho pensato un po’. Innanzitutto perché ritengo che le emozioni forti, prima di essere esternate, debbano essere interiorizzate adeguatamente, e poi perché non volevo risultare né retorica, superficiale o nostalgica. Ed ecco, dopo qualche ora dal risultato elettorale che non mi vede rieletta in Parlamento, voglio esprimere tutta la mia felicità per aver vissuto un’esperienza entusiasmante. Aver avuto l’onore di rivestire un ruolo così alto ha richiesto spirito di responsabilità, impegno, anche coraggio, ma soprattutto passione. Quella passione che mi ha permesso di superare sfide istituzionali e personali anche complesse. Quella passione che, insieme ai miei amici di campagna elettorale e a tutti i sostenitori e le sostenitrici che hanno creduto nel nostro progetto politico, ci ha portato a raggiungere un ottimo risultato in termini percentuale in Molise, superiore alla Calabria, alla Sardegna, alla Puglia, alla Sicilia. Quella passione che, partendo da questo dato, mi spinge a proseguire nel mio impegno politico con la stessa serietà e dedizione insieme a chi, come me, sa che la buona politica è ovunque. I miei migliori auguri di buon lavoro ai Parlamentari neo eletti”.