Noi di Centro presenta i propri candidati alle elezioni Politiche del 25 settembre. Candidata di spicco Sandra Lonardo, la moglie del leader del partito, Clemente Mastella che correrà per il plurinominale alla Camera. E’ arrivata a Campobasso per parlare della sua candidatura in Molise, considerata dagli avversari politici catapultata. La sua risposta è stata chiara. “Non mi sento una catapultata in una regione che invece considero casa mia, perché siamo il Sannio”, ha sottolineato. Dura la presa di posizione del marito, Clemente Mastella, che ha contestato le candidature imposte direttamente da Roma. “Il nostro – ha detto – è un partito del territorio e non mi stancherò mai di portare avanti il progetto del Molisannio. Lo farò finché avrò forza e voce”, ha detto.

Gli altri candidati di Noi di Centro: Camera dei deputati, uninominale William Ciarallo. Al plurinominale, oltre a Sandra Lonardo Mastella anche Mariarosaria Mastrofrancesco e Massimo Bosco.

Per il Senato: Uninominale Antonio Visco. Plurinominale Gianluca Di Pasquale, Marialetizia Maselli, Raffaele Stinziani e Giuseppina Lombardi.

Occupazione, sanità, turismo, sport e rilancio delle aree interne i punti del programma elettorale del partito di Mastella.