Due persone iscritte nel registro degli indagati per omicidio stradale. Sono i conducenti delle due auto che nella notte tra giovedì e venerdì si sono scontrate lungo la Bifernina, vicino al bivio per Lucito e nel quale ha perso la vita Alessando Palazzo, 26 anni di Campobasso. Il provvedimento è della Procura ed è un atto dovuto, indispensabile per ricostruire la dinamica del tragico scontro ed accertare eventuali responsabilità.

I due indagati sono il giovane, pure lui di Campobasso, che era alla guida della Stelvio, e sulla quale si trovava Alessandro Palazzo, sbalzato fuori dall’auto prima che prendesse fuoco, ed il 66enne che invece guidava la Mercedes. Ad assistere dal punto di vista legale la famiglia Palazzo sarà l’avvocato Sabino De Benedictis.

Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone: i tre giovani che viaggiavano con Alessandro sulla Stelvio e il conducente dell’altra auto. Intanto la città si prepara a dare l’ultimo triste saluto al giovane campobassano.