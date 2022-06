La programmazione del Centro per l’apprendimento Il Gemello di Einstein non si ferma neanche durante il periodo estivo. Sono aperte le iscrizioni per il doposcuola e i laboratori. La responsabile del centro Francesca Lembo si occuperà del doposcuola. Il punto di partenza saranno gli scrutini di giugno, che permetteranno di capire quali percorsi di apprendimento personalizzati sono necessari. Tre le attività programmate: recupero debiti scolastici, potenziamento materie scolastiche e pianificazione metodo di studi. Tramite un lavoro personalizzato e basato sul coinvolgimento degli stessi studenti nella progettazione verrà favorita la responsabilizzazione, questo per rendere il ragazzo consapevole. La psicologa-psicoterapeuta Sara De Marco si occuperà dei laboratori. Pronti per la primaria pensato per i bambini che hanno terminato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e inizieranno la scuola primaria a settembre. Il percorso si pone come scopo quello di potenziare, allenare e consolidare i prerequisiti dell’apprendimento della letto-scrittura, della logica, promuovere l’autoregolazione dell’attenzione e della concentrazione. Il laboratorio funzioni in gioco per bambini e ragazzi, dai 6 ai 12 anni, che si propone di stimolare e potenziare le abilità mentali quali: attenzione e concentrazione, memoria, problem solving, ragionamento logico-matematico, pianificazione e altre abilità alla base dell’apprendimento. Emozioni in gioco un percorso di gruppo rivolto a bambini e ragazzi, con l’obiettivo di comprendere, gestire le emozioni e sviluppare la capacità empatica. Il laboratorio ha inoltre l’intento di favorire lo sviluppo delle abilità sociali, risolvere i conflitti e aumentare l’autostima.

Fonte: Ufficio stampa