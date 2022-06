Flop del referendum anche in Molise, va meglio per le comunali. Passerà alla storia come il flop dei flop questo referendum sulla Giustizia, il quorum non è stato raggiunto in nessuna regione d’Italia. In Molise la percentuale dei votanti oscilla intorno al 14%. in Italia siamo intorno al 15%. E la soglia minima da raggiungere per la validità del referendum era del 50 per cento. In pratica quella di ieri è stata la più bassa performance referendaria di tutti i tempi, in Italia e in Molise. Per le comunali è andata decisamente meglio, la percentuale nazionale si aggira intorno al 55%, nei 18 comuni molisani supera il 50%. A partire dalle 14 lo spoglio delle comunali che Telemolise seguirà in diretta, con collegamenti con tutti e 18 i comuni molisani dove si è votato per i nuovi sindaci.