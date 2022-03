Continua a salire il numero dei positivi in Molise, che supera la soglia degli ottomila nuovi contagi. E d’altra parte non potrebbe essere diversamente visti i numeri degli ultimi giorni. La curva del contagio nella nostra regione non accenna a flettere. Una tendenza che va avanti ormai da settimane L’ultimo bollettino Asrem riporta infatti 409 nuovi casi sui 2.843 tamponi processati, con il tasso che scende, seppure di poco, attestandosi al 14,3%. E’ sempre Campobasso il centro più colpito, con 88 casi , seguito da Termoli con 61, Isernia con 19 Venafro con 18. Numeri inferiori negli altri comuni interessati dal virus. C’ è purtroppo una vittima: si tratta di una donna di 90 anni di Morrone del Sannio che era ricoverata nel reparto Anziano fragile, lo stesso reparto nel quale è entrato un nuovo paziente. Al Cardarelli i ricoveri per Covid sono 25 di cui 13 in Malattie infettive e 12 in Anziano fragile. Resta Covid free la terapia intensiva. I guariti sono 48, di cui 14 solo a Campobasso, mentre le vittime, dall’inizio delle pandemia salgono a 590.